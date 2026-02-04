Реклама

14:22, 4 февраля 2026

Гузеева обругала подписчицу из-за вопроса о фотошопе фразой «че такая дура?»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева обругала подписчицу из-за вопроса о фотошопе фразой «че такая дура?». Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором предстала в черной шубе и белом платке на голове среди еловых лап. «Спасибо суровой зиме, что я могу носить свои любимые платки», — указала в подписи артистка.

В свою очередь, подписчики в комментариях обратили внимание на моложавый внешний вид звезды, обвинив ее в чрезмерной ретуши кадров. «Че столько фотошопа?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. «Че такая дура? Чтобы красивше было!» — в свою очередь парировала Гузеева.

В январе Лариса Гузеева показала свой самый неудачный образ.

