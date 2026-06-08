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05:45, 8 июня 2026Спорт

«Реал» объявил о переизбрании своего президента

«Реал» объявил о переизбрании Флорентино Переса на пост президента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Флорентино Перес

Флорентино Перес. Фото: Reuters

Флорентино Перес был переизбран на пост президента мадридского «Реала». Это следует из трансляции на сайте футбольного клуба, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выборы состоялись в воскресенье, соперником Переса стал бизнесмен Энрике Рикельме.

До этого Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. В январе 2025 года его переизбрали на пост президента «Реала» на четыре года. С 2009 года выборы в клубе были безальтернативными.

Ранее Перес выиграл суд у интернет-издания El Confidencial. Он отсудил у слившей его высказывания газеты один евро. Такую сумму запросил сам функционер, желавший защитить в суде свои честь и достоинство. Кроме того, изданию запретили публикацию касающихся Переса аудиозаписей.

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