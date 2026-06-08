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05:31, 8 июня 2026РоссияЭксклюзив

Названы способы избежать блокировки за переводы между счетами

Адвокат Власова: Сумма перевода резко выше обычной может привести к блокировке
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Anna Svet / Shutterstock / Fotodom

Иногда физические и юридические лица сталкиваются с неожиданной блокировкой счета, осуществляя переводы, рассказала адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. О том, как производить операцию, чтобы избежать неприятных последствий, она сообщила «Ленте.ру».

Чтобы счет не заблокировали, необходимо соблюдать законодательство и не пренебрегать правилами безопасности, отметила эксперт. По ее словам, банки проверяют операции, согласно №115-Ф3 «О противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма», а также №161-Ф3 «О национальной платежной системе».

Перевод может попасть под подозрение, а счет оказаться заблокированным в случае, если нарушен привычный объем транзакций — когда перевод резко отличается по сумме от предыдущих, уточнила Власова.

Если же вам все же нужно перевести нужную сумму, в разделе "комментарий к переводу" укажите цель, например: "покупка мебели", "холодильника" и так далее

Ольга Власоваадвокат

Также в дальнейшем может понадобиться информация о происхождении денежных средств, отметила адвокат.

«Не редкость, когда при покупке того же автомобиля продавец может договориться с покупателем о переводе денег через банковскую систему. При такой операции важно сохранить договор купли-продажи. Операции с недвижимостью тоже не исключение: здесь пригодятся документы о наследстве, купля-продажа и другие. Если вы взяли финансы взаймы, рекомендую сохранить расписку о займах», — поделилась эксперт.

Отдельная ситуация возникает, когда человек, занимаясь бизнесом, использует личный счет для поступления выручки и иных деловых процессов, предупредила собеседница «Ленты.ру». Если он не зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель (ИП), но операции с личный счетом активны, банк может это оценить как нарушение и ограничить действия, предостерегла она.

«Переводы посредством нескольких счетов, и тем более за коротких промежуток времени — основание для подозрения. Чаще пользуйтесь при переводах одним банком, а для покупки товаров — другим. Частая смена банков — тоже рискованное дело. Предложения подработать на переводах с помощью вашей карты мгновенно должны вызвать у вас сомнения. Никому не сообщайте свои личные и банковские данные. Если уже есть подозрения об их "утечке", немедленно сообщите в банк, чтобы все операции с вашим счетом заблокировали», — заключила адвокат.

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Ранее адвокат Диана Мангутова сообщала, что внимание банков могут привлечь самозанятые и репетиторы с десятками входящих переводов, продавцы квартир и машин, пенсионеры, переводящие внукам «на учебу», и те, кому поступают большие суммы, и они их сразу же переводят.

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