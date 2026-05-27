Названы вызывающие подозрение банков переводы

Адвокат Мангутова: Многочисленные входящие переводы вызывают подозрение банка

Под проверку кредитных организаций могут попасть переводы крупных сумм и многочисленные внешние трансакции. Вызывающие подозрение банков переводы назвала адвокат Диана Мангутова, ее слова приводит Ura.ru.

По словам эксперта, внимание могут привлечь самозанятые и репетиторы с десятками входящих переводов, продавцы квартир и машин, пенсионеры, переводящие внукам «на учебу», и те, кому поступают большие суммы, и они их сразу же переводят. Также банки проверяют трансакции с устройств, попавших в базу злоумышленников.

Наконец, поводом устроить проверку могут стать смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», наличие вредоносного ПО на устройстве клиента, изменение операционной системы или провайдера связи.

Как рассказал ранее директор вертикали Карты финансового маркетплейса Банки.ру Антон Сергунов, российские банки усилили контроль за переводами, в результате чего привычные клиентам операции стали попадать под дополнительные проверки. Алгоритмы оценивают не только сам перевод, но и поведение клиента в целом: частоту операций, суммы, получателей. В результате даже обычные действия стали обращать на себя внимание организаций. По словам эксперта, полностью исключить риск проверки невозможно, но есть несколько распространенных ошибок, которые чаще всего становятся причиной блокировок.