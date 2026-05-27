Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 27 мая 2026Экономика

Названы вызывающие подозрение банков переводы

Адвокат Мангутова: Многочисленные входящие переводы вызывают подозрение банка
Вячеслав Агапов

Фото: KELENY / Shutterstock / Fotodom  

Под проверку кредитных организаций могут попасть переводы крупных сумм и многочисленные внешние трансакции. Вызывающие подозрение банков переводы назвала адвокат Диана Мангутова, ее слова приводит Ura.ru.

По словам эксперта, внимание могут привлечь самозанятые и репетиторы с десятками входящих переводов, продавцы квартир и машин, пенсионеры, переводящие внукам «на учебу», и те, кому поступают большие суммы, и они их сразу же переводят. Также банки проверяют трансакции с устройств, попавших в базу злоумышленников.

Наконец, поводом устроить проверку могут стать смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», наличие вредоносного ПО на устройстве клиента, изменение операционной системы или провайдера связи.

Как рассказал ранее директор вертикали Карты финансового маркетплейса Банки.ру Антон Сергунов, российские банки усилили контроль за переводами, в результате чего привычные клиентам операции стали попадать под дополнительные проверки. Алгоритмы оценивают не только сам перевод, но и поведение клиента в целом: частоту операций, суммы, получателей. В результате даже обычные действия стали обращать на себя внимание организаций. По словам эксперта, полностью исключить риск проверки невозможно, но есть несколько распространенных ошибок, которые чаще всего становятся причиной блокировок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok