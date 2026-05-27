Мужчина купался в океане и нашел груз наркотиков на миллионы долларов

У побережья США купальщик вытащил из океана сверток, в котором оказались наркотики на миллионы долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 18 мая на пляже Форт-Лодердейл, штат Флорида. Мужчина, чье имя не раскрывается, заметил в воде завязанный в брезент предмет и вытащил его на берег. На видео, которое быстро разлетелось в соцсетях, видно, как он открывает сверток и обнаруживает внутри аккуратно уложенные брикеты. После этого он вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители подтвердили, что это наркотики. Арестов произведено не было, подозреваемые не установлены. Закон штата Флорида требует сообщать о любом найденном имуществе, иначе нашедшему грозит обвинение в краже. Стоимость изъятого груза оценивается в миллионы долларов. Точный вес и вид наркотика будут определены после экспертизы. Береговая охрана усилила патрулирование района.

Ранее сообщалось, что в организмах акул, обитающих у берегов Багамских островов, обнаружили кофеин, кокаин и болеутоляющие препараты. Эти вещества попали в хищных рыб из сточных вод.