Золото резко подешевело

Стоимость золота опустилась ниже $4400

Мировые цены на золото резко снизились, впервые с 27 марта упав ниже 4400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

На минимуме показатель достигал 4398,5 доллара, а к моменту написания материала стоимость актива опускалась на 2,21 процента, до 4402,8 доллара.

Золото дешевеет второй день подряд на фоне померкших надежд на скорое разрешение иранского конфликта и ожидания, что, несмотря на смену руководителя, ФРС поднимет на фоне усиления роста цен, пишет Reuters. Хотя ‌золото считается защитным активом, высокаястоимость заимствований, как правило, ​давит на не приносящий процентного дохода драгметалл, уточняет агентство.

Цены на нефть тем временем после вчерашнего отскока выше 100 долларов за баррель вновь пошли вниз, опускаясь более, чем на 4,5 процента, что связывают с большей ориентацией трейдеров на сам факт нарастающих нефтяных потоков через Ормузский пролив, а не на обмен ударами или риторическими выпадами Вашингтона и Тегерана.