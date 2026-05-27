17:56, 27 мая 2026

В России отреагировали на призыв Украины к немедленному прекращению огня

Ивлев: Призыв постпреда Украины в ООН Мельника прекратить огонь лицемерен
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал лицемерием призыв постпреда Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Андрея Мельника к немедленному прекращению огня. Реакцию российского парламентария публикует РИА Новости.

Как пишет агентство, в своем заявлении Мельник также подчеркнул срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер. По его словам, к призыву присоединились страны Европейского союза, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

В комментарии журналистам Ивлев заявил, что постпред Украины «лицемерно и фальшиво "пролил крокодиловы слезы"», так как понимает, что Киеву придется отвечать за все военные преступления.

По словам депутата, мир видит, что поставки вооружения на Украину не прекращаются. При поддержке Запада Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличил производство дронов большой дальности. Кроме того, вырос радиус ударов как беспилотников, так и крылатых ракет, целями которых становятся гуманитарные и хозяйственные объекты, подчеркнул Ивлев.

Ранее стало известно о приказе президента Украины Владимира Зеленского готовиться еще к двум-трем годам конфликта. Об этом изданию The Economist сообщили источники в украинском правительстве.

