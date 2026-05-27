19:06, 27 мая 2026

Турист подошел босиком к бассейну на круизном лайнере и получил ожоги второй степени

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Отдыхающий у бассейна на судне компании Carnival Cruises турист получил ожоги второй степени и решил судиться с организатором круиза. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел еще в мае 2025 года, однако подробности из иска потерпевшего появились недавно. Выяснилось, что Хорхе Луис Альверио Нуньес лежал на шезлонге, находящемся на палубе круизного лайнера Carnival Magic. Когда он встал и босиком подошел к плавательному комплексу, то получил ожоги ступней второй степени.

Мужчина пожаловался, что на палубе было «нестерпимо жарко», ему хватило всего 20 шагов, чтобы травмироваться. «Не было никаких предупреждений, знаков или уведомлений, которые бы оповестили пассажиров, что палуба может нагреться настолько, что обжечься можно за считаные секунды», — говорится в документе.

Теперь Альверио Нуньес требует возмещения ущерба в размере пяти миллионов долларов (356 миллионов рублей) и рассмотрения дела судом присяжных.

Ранее путешествующий с семьей на круизном лайнере турист прыгнул за борт и не выжил. Трагедия произошла на лайнере Carnival Liberty, которое совершало круиз из Нового Орлеана на Багамы.

