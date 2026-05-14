Путешествующий с семьей на круизном лайнере турист прыгнул за борт и не выжил

NYP: Турист прыгнул за борт круизного лайнера Carnival Liberty и не выжил

Турист отправился в семидневное путешествие по Карибскому морю вместе с семьей и не выжил, рухнув за борт. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Трагедия произошла 12 мая на круизном лайнере Carnival Liberty, которое совершало круиз из Нового Орлеана на Багамы. Мужчина, личность которого не разглашается, перелез через перила балкона своей каюты и прыгнул в воду.

Путешественнику бросили спасательный круг, однако тот быстро скрылся из виду. Экипаж спустил на воду спасательную шлюпку, сотрудникам судна удалось вытащить пострадавшего из воды. Однако вскоре медики констатировали его смерть.

Уточняется, что родственникам мужчины оказывается психологическая помощь. Мотив, побудивший мужчину к прыжку, не разглашается.

Ранее подобная ситуация произошла на борту лайнера Carnival Splendor. Путешествующий с семьей мужчина самостоятельно преодолел ограждения и спрыгнул в воду.