Турист отправился с семьей в круиз, спрыгнул с корабля и пропал без вести

Пассажир круизного лайнера Carnival Splendor спрыгнул за борт и пропал без вести

Пассажир спрыгнул с круизного лайнера у побережья Австралии и пропал без вести. Об этом стало известно The New York Post.

По данным источника, турист отправился с семьей в круиз на корабле Carnival Splendor. В пятницу, 17 апреля, когда судно оказалась неподалеку от Брисбена, родственники 70-летнего мужчины не смогли найти его и обратились за помощью к экипажу.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения подтвердил, что ночью путешественник самостоятельно преодолел ограждения и спрыгнул за борт. «Все соответствующие органы были уведомлены, компания Carnival окажет содействие властям в расследовании после возвращения судна в Сидней», — заявил представитель компании.

