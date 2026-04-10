Извращенец попытался снять на видео подростка в душе на круизном лайнере и был арестован

Извращенец попытался снять на видео 15-летнего подростка в душе на круизном лайнере и был арестован. Об этом пишет издание People.

3 апреля подросток обратился в полицию штата Флорида с жалобой на попутчика — 41-летнего Кевина Сикса. Он утверждал, что нашел в санузле торчащий из рюкзака смартфон. По его словам, скрытая камера была направлена в сторону душевой кабины и записала, как он снимал одежду перед купанием.

Мальчик рассказал, что вместе с Сиксом делил каюту во время круиза. Дополнительной информации об их отношениях нет. Подросток отметил, что перед тем, как искупаться, спросил Сикса, не нужно ли ему воспользоваться туалетом. Последний согласился и зашел в санузел перед ним.

Ранее извращенца арестовали в США за тайную съемку отдыхавших в его жилье женщин и детей. В его доме обнаружили недавно купленную детскую одежду и около тысячи файлов, содержащих изображения изнасилования несовершеннолетних.