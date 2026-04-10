Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:31, 10 апреля 2026

Извращенец попытался снять на видео подростка в душе на круизном лайнере и был арестован

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: DVKi / Shutterstock / Fotodom

Извращенец попытался снять на видео 15-летнего подростка в душе на круизном лайнере и был арестован. Об этом пишет издание People.

3 апреля подросток обратился в полицию штата Флорида с жалобой на попутчика — 41-летнего Кевина Сикса. Он утверждал, что нашел в санузле торчащий из рюкзака смартфон. По его словам, скрытая камера была направлена в сторону душевой кабины и записала, как он снимал одежду перед купанием.

Мальчик рассказал, что вместе с Сиксом делил каюту во время круиза. Дополнительной информации об их отношениях нет. Подросток отметил, что перед тем, как искупаться, спросил Сикса, не нужно ли ему воспользоваться туалетом. Последний согласился и зашел в санузел перед ним.

Ранее извращенца арестовали в США за тайную съемку отдыхавших в его жилье женщин и детей. В его доме обнаружили недавно купленную детскую одежду и около тысячи файлов, содержащих изображения изнасилования несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok