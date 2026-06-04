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13:05, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Культовое шоу 2000-х перезапустят на Первом канале

Гендиректор Первого канала Эрнст анонсировал перезапуск музыкального шоу «Фабрика звезд»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Культовое музыкальное шоу 2000-х годов «Фабрика звезд» перезапустят, анонсировал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Как пишут «Ведомости», об этом он объявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Перезапуск шоу состоится в новом телесезоне. «Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой "Фабрики звезд" и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние десять лет. (...) Продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», — рассказал Эрнст.

По словам гендиректора телеканала, ведущей, как и в оригинальном проекте, будет Яна Чурикова.

Ранее сообщалось, что Эрнст оценил возможность интернета полностью заменить телевидение. Он счел, что эти две сферы продолжат сосуществовать и в будущем.

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