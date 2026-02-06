Эрнст оценил возможность интернета заменить телевидение

Глава Первого канала Эрнст заявил, что интернет не заменит телевидение

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст оценил возможность интернета полностью заменить телевидение. Об этом он высказался в разговоре с KP.RU.

По словам Эрнста, он не согласен с мнением о том, что телевидение может исчезнуть из-за интернета. «Телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше», — заявил глава Первого канала.

Ранее Эрнст назвал неплохой идеей предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать детский «Голубой огонек». Он предложил парламентарию заняться этим проектом и отметил, что будет готов посмотреть его и оценить.

Перед этим Эрнст высказался об уходе телеведущего Андрея Малахова с Первого канала в 2017 году. Медиаменеджер подчеркнул, что не жалеет о его увольнении.