Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:33, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Эрнст оценил возможность интернета заменить телевидение

Глава Первого канала Эрнст заявил, что интернет не заменит телевидение
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст оценил возможность интернета полностью заменить телевидение. Об этом он высказался в разговоре с KP.RU.

По словам Эрнста, он не согласен с мнением о том, что телевидение может исчезнуть из-за интернета. «Телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше», — заявил глава Первого канала.

Ранее Эрнст назвал неплохой идеей предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать детский «Голубой огонек». Он предложил парламентарию заняться этим проектом и отметил, что будет готов посмотреть его и оценить.

Перед этим Эрнст высказался об уходе телеведущего Андрея Малахова с Первого канала в 2017 году. Медиаменеджер подчеркнул, что не жалеет о его увольнении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok