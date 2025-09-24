Интернет и СМИ
14:46, 24 сентября 2025
Интернет и СМИ

Эрнст высказался о «голубых огоньках» на Первом канале

Эрнст заявил, что Первый канал отказался от понятия «голубой огонек»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Первый канал отказался от понятия «голубой огонек». Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил гендиректор канала Константин Эрнст, комментируя предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать такую программу для детской аудитории.

«Мы не оперируем названием "голубой огонек". Оно 50-летней давности. На Первом канале "голубым огоньком" уже ничего не называется 30 лет», — сказал Эрнст.

Вместе с тем глава телеканала назвал неплохой идеей предложение Милонова создать детский «голубой огонек». Он призвал парламентария заняться этим проектом и отметил, что будет готов посмотреть и оценить его.

Ранее издание «Абзац» заявило, что Милонов обратился в Минкульт с просьбой создать «голубой огонек» для детской аудитории. «В последний день года показывают добрые советские фильмы, а затем следует провести концерт для наших младших граждан», — призвал депутат.

Перед этим сообщалось, что народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов оценил слухи о черном списке звезд, которых не приглашают на съемки в «голубых огоньках». Он усомнился в существовании такого перечня артистов.

    Все новости