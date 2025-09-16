Культура
11:28, 16 сентября 2025Культура

Известный музыкант рассказал о черном списке на «голубых огоньках»

Антонов усомнился в существовании черного списка артистов на «голубых огоньках»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов прокомментировал слухи о том, что на телевидении существует черный список звезд, которых не приглашают на съемки в «голубых огоньках». Об этом он высказался в беседе с «Абзацем».

«Фраза "черный список" звучит как что-то незаконное. Возможно, есть пул неинтересных для зрителя артистов, которых не приглашают на съемки. Но какой-то базы нет и быть не может. Музыканту нужно уметь приятно себя вести, быть культурным, громко не обижаться — тогда все будут хотеть с ним работать. Это негласный закон», — заявил музыкант.

Ранее Юрий Антонов рассказал, что хотел бы создать партию, помогающую животным.

.
