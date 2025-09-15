Культура
14:00, 15 сентября 2025

Антонов заявил о желании создать партию по защите животных

Юрий Антонов заявил, что хотел бы создать партию по защите животных
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Burlak / Russian Look / Globallookpress.com

Народный артист России певец и композитор Юрий Антонов заявил о желании создать партию, помогающую животным. Планами он поделился в беседе с «Абзацем».

«Я бы создал партию по защите животных. Это дело очень хорошее, тем более в современном мире», — заявил музыкант.

При этом он отметил, что на данный момент у него «к сожалению, на это нет времени». «Если заниматься этим, то туда нужно вкладывать все силы. У меня пока что все расписано. Но желание точно имеется», — добавил Антонов.

Ранее певец Юрий Антонов заявил, что отказался бы от сотрудничества с народным артистом РСФСР дрессировщиком Юрием Куклачевым. Он подчеркнул, что животные не артисты, а «живые беззащитные существа, которые должны жить своей жизнью».

