Антонов отказался отдавать своих кошек Куклачеву

Юрий Антонов заявил, что ему неинтересно сдавать своих животных Куклачеву

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов заявил, что отказался бы от сотрудничества с народным артистом РСФСР, дрессировщиком Юрием Куклачевым. Его цитирует «Абзац».

Отмечается, что в своем загородном доме исполнитель содержит кошек, собак, павлинов, гусей, уток и белок. «В цирках у животных чаще всего ужасающие условия содержания. Я берегу каждого своего зверя, и монетизация ценой их здоровья мне не нужна. Мне неинтересно сдавать своих животных в цирк или Куклачеву», — сказал Антонов, подчеркнув, что животные не артисты, а «живые беззащитные существа, которые должны жить своей жизнью».

Ранее друг музыканта, продюсер Владимир Ильичев рассказал о том, что Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание домашних животных. Он также добавил, что недавно композитор занимался лечением своего петуха и сильно переживал за здоровье питомца.