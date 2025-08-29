Культура
11:20, 29 августа 2025
Культура

Антонов отказался отдавать своих кошек Куклачеву

Юрий Антонов заявил, что ему неинтересно сдавать своих животных Куклачеву
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов заявил, что отказался бы от сотрудничества с народным артистом РСФСР, дрессировщиком Юрием Куклачевым. Его цитирует «Абзац».

Отмечается, что в своем загородном доме исполнитель содержит кошек, собак, павлинов, гусей, уток и белок. «В цирках у животных чаще всего ужасающие условия содержания. Я берегу каждого своего зверя, и монетизация ценой их здоровья мне не нужна. Мне неинтересно сдавать своих животных в цирк или Куклачеву», — сказал Антонов, подчеркнув, что животные не артисты, а «живые беззащитные существа, которые должны жить своей жизнью».

Ранее друг музыканта, продюсер Владимир Ильичев рассказал о том, что Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание домашних животных. Он также добавил, что недавно композитор занимался лечением своего петуха и сильно переживал за здоровье питомца.

