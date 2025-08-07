Друг Юрия Антонова рассказал о лечении певцом возрастного петуха

Продюсер Ильичев: Певец Юрий Антонов тратит миллион в месяц на домашних животных

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание домашних животных. Об этом друг музыканта, продюсер Владимир Ильичев рассказал изданию StarHit.

По словам Ильичева, на участке Антонова живут куры, гуси, утки, фазаны и павлины. Туда же слетаются голуби, которых исполнитель также не оставляет голодными. «Он тратит миллион рублей в месяц только на корм для всех своих животных», — заявил продюсер.

Ильичев рассказал, что недавно композитор занимался лечением своего петуха и сильно переживал за здоровье питомца. «Птицу отвезли в одну клинику, вторую, третью. Петушок уже в возрасте, здоровье подкосилось… Антонов не хотел это принимать», — поделился друг музыканта.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба разблокировала счета Антонова. До этого отмечалось, что автор хитов «Море» и «Мечта сбывается» не предоставил налоговую декларацию по собственному ИП. Его деятельность связана с областью исполнительских искусств.