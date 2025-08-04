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10:20, 4 августа 2025Культура

Юрию Антонову разблокировали счета

ФНС разблокировала счета народного артиста России Юрия Антонова
Ольга Коровина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета народного артиста России, певца и композитора Юрия Антонова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, ранее появившиеся приостановления операций по счетам музыканта теперь отсутствуют.

18 июля сообщалось, что налоговая заблокировала счета Антонова. Отмечалось, что автор хитов «Море» и «Мечта сбывается» не предоставил налоговую декларацию по собственному ИП. Его деятельность связана с областью исполнительских искусств.

Позже Антонов прокомментировал ситуацию, назвав сообщения о блокировке «брехней чистой воды» и связав их с действиями недоброжелателей. По словам артиста, он не смог вовремя оплатить налоги как индивидуальный предприниматель из-за проблем с приложением банка, но вопрос был решен в кратчайшие сроки.

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