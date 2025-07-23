Юрий Антонов объяснил ситуацию с блокировкой его счетов

Певец Юрий Антонов назвал брехней сообщения о блокировке его счетов

Народный артист России Юрий Антонов прокомментировал информацию о блокировке его счетов. Слова исполнителя публикует MK.RU.

Автор хитов «Море» и «Мечта сбывается» назвал сообщения о блокировке «брехней чистой воды» и связал их с действиями недоброжелателей.

«Увы, много врагов вообще у каждого человека. Уверяю, что у меня все в порядке, счета не заблокированы», — заявил Антонов. Он добавил, что у него есть лишь один счет в банке.

Артист рассказал, что не смог вовремя оплатить налоги как индивидуальный предприниматель из-за проблем с приложением банка. Он добавил, что вопрос был решен в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета Юрия Антонова. Отмечалось, что артист якобы не предоставил налоговую декларацию по собственному ИП.