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14:30, 18 июля 2025Культура

Счета Юрия Антонова заблокировали

Налоговая заблокировала счета советского певца Юрия Антонова
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Налоговая заблокировала счета известного певца Юрия Антонова. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По информации источника, народный артист Российской Федерации и автор хитов «Море» и «Мечта сбывается» не предоставил налоговую декларацию по собственному ИП. Его деятельность связана с областью исполнительских искусств. При этом отмечается, что за Антоновым не числится задолженности или исполнительных производств.

«Газета.Ru» также не нашла подтверждений, что культовый музыкант не предоставил налоговую декларацию.

Ранее стало известно, что у звезды «Сватов» нашли долг на сумму более полумиллиона рублей. Заслуженный артист России Николай Добрынин должен ФНС 660 тысяч рублей.

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