У звезды «Сватов» нашли налоговый долг на сумму более полумиллиона рублей

Shot: Актер Добрынин задолжал налоговой 660 тысяч рублей

Актер и звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более полумиллиона рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, заслуженный артист России должен ФНС 660 тысяч рублей. Отмечается, что на данный момент Добрынин живет и работает в Москве. Он владеет квартирой площадью около 50 квадратных метров, расположенной в районе Покровское-Стрешнево, пишет канал. «Добрынин в одном из интервью также говорил, что давно покупал участок на Украине, но дом там построить не успел», — говорится в сообщении.

Ранее у певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) нашли долг перед ФНС.