У Земфиры нашли долг перед российской налоговой на сотни тысяч рублей

Shot: Певица Земфира задолжала российской налоговой 733 тысячи рублей

У певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка, у которой осталось действующее ИП в области искусства, не заплатила российской налоговой 733 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что у Земфиры самые высокие гонорары среди артистов-иноагентов, покинувших Россию после 2022 года. По словам продюсера Сергея Лаврова, исполнительница «не возьмется отработать» кассовый концерт менее чем за 50 тысяч евро (около 4,4 миллиона рублей), так как она до сих пор собирает большие площадки.