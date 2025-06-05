Назван самый востребованный за границей артист-иноагент

Продюсер Лавров: У Земфиры самые высокие гонорары среди артистов-иноагентов

У певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) самые высокие гонорары среди артистов-иноагентов, покинувших Россию после 2022 года. Об этом в беседе с News.ru заявил продюсер Сергей Лавров.

«Земфира — артистка уникальная, у нее есть свой зритель, и на нее едут за границу даже из России», — сказал медиаменеджер, подчеркнув, что на других артистов «так не поедут».

По словам Лаврова, исполнительница «не возьмется отработать» кассовый концерт менее чем за 50 тысяч евро (около 4,4 миллиона рублей), так как она до сих пор собирает большие площадки. «За корпоратив Земфире предлагали 300 тысяч евро (около 26,9 миллиона рублей). Столько же она может заработать на открытом публичном выступлении, если собралось 8–10 тысяч зрителей», — говорится в материале.

Ранее российская шансонье Виктория Цыганова назвала Земфиру предателем. «Предатели ползут на родину. Не дай Бог дожить до момента, когда эта змея приползет в Москву», — заявила она, добавив, что россияне не забудут «гнилое нутро» уехавших артистов.