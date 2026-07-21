Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили

Стилистка Лиза Талбот объяснила, что звезды относятся к стилю в отпуске как к эксперименту

Стилистка Лиза Талбот объяснила тягу звезд нелепо одеваться в отпуске. Ее комментарии публикует Daily Mail.

По словам эксперта, для выхода на красную дорожку многие знаменитости часто полагаются на мнение профессионалов, а на отдыхе прибегают к экспериментам. «Отпуск — это одно из немногих времен, когда знаменитости могут отойти от своего публичного образа, поэтому они часто относятся к пляжному стилю как способу повеселиться и рискнуть», — пояснила собеседница издания.

При этом Талбот уточнила, что под риском подразумеваются пестрые принты, необычные силуэты и откровенные вырезы. В пример она привела жену актера Джорджа Клуни Амаль, фотомодель Николь Ричи, репортершу Лорен Санчес и певицу Риту Ору.

В то же время специалистка упомянула знаменитостей, которые даже в отпуске не изменяют сдержанному стилю. «Вспомните Рози Хантингтон-Уайтли или Дженнифер Энистон. В их гардеробе преобладают красивые ткани, строгие линии, непринужденный крой и вневременные аксессуары, благодаря чему они по-прежнему выглядят непринужденно элегантно, будь то прогулка или обед на пляже», — отметила она.

В июне Талбот назвала устаревшую модель свадебного платья.