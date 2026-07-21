Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:49, 21 июля 2026Ценности

Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили

Стилистка Лиза Талбот объяснила, что звезды относятся к стилю в отпуске как к эксперименту
Мария Винар

Фото: Carlos Barria / Reuters

Стилистка Лиза Талбот объяснила тягу звезд нелепо одеваться в отпуске. Ее комментарии публикует Daily Mail.

По словам эксперта, для выхода на красную дорожку многие знаменитости часто полагаются на мнение профессионалов, а на отдыхе прибегают к экспериментам. «Отпуск — это одно из немногих времен, когда знаменитости могут отойти от своего публичного образа, поэтому они часто относятся к пляжному стилю как способу повеселиться и рискнуть», — пояснила собеседница издания.

При этом Талбот уточнила, что под риском подразумеваются пестрые принты, необычные силуэты и откровенные вырезы. В пример она привела жену актера Джорджа Клуни Амаль, фотомодель Николь Ричи, репортершу Лорен Санчес и певицу Риту Ору.

В то же время специалистка упомянула знаменитостей, которые даже в отпуске не изменяют сдержанному стилю. «Вспомните Рози Хантингтон-Уайтли или Дженнифер Энистон. В их гардеробе преобладают красивые ткани, строгие линии, непринужденный крой и вневременные аксессуары, благодаря чему они по-прежнему выглядят непринужденно элегантно, будь то прогулка или обед на пляже», — отметила она.

В июне Талбот назвала устаревшую модель свадебного платья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Грузии мужчина жестоко избил российскую туристку и был задержан. В его поддержку собралось стихийное шествие
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Названа возможная причина визита главы ФБР в Россию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok