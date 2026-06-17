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15:35, 17 июня 2026Ценности

Стилистка назвала устаревшую модель свадебного платья

Стилистка Лиза Талбот назвала кружевное свадебное платье устаревшим
Мария Винар

Фото: Stephen Lock / i-Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Звездная стилистка Лиза Талбот назвала устаревшую модель свадебного платья. Ее комментарий приводит Daily Mail.

По мнению эксперта, кружевные платья в современной свадебной моде стали казаться «избитыми». «Кружевные свадебные платья издавна ассоциировались с романтикой и элегантностью, но сейчас мы видим так много невест, выбирающих практически одинаковые кружевные модели, что этот образ начинает казаться менее индивидуальным, а в некоторых случаях и немного излишним», — пояснила она.

Талболт считает, что обилие кружева на платье не подчеркивает достоинства фигуры невесты. По этой причине специалистка посоветовала присмотреться к вариантам из крепа, шелка или атласа. По ее словам, данные материалы, как правило, намного износостойкие и по сей день остаются актуальными.

Ранее невеста сына российского певца Михаила Круга разозлила публику из-за свадебного платья.

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