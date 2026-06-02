11:18, 2 июня 2026

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Свадебное платье невесты сына Михаила Круга раскритиковали в сети. Кадры и комментарии опубликованы на странице Starhit в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для торжества возлюбленная 24-летнего Александра Круга Ульяна Сытина выбрала кружевное изделие с вырезом на спине и оборками вдоль бедер. Образ невесты дополняла длинная фата, прикрепленная к собранной прическе. При этом в руках она держала букет из белых цветов.

В свою очередь, Круг выбрал черный классический костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Пользователей сети смутил прозрачный материал платья невесты, о чем они написали в комментариях под постом. «Когда невесты будут одеваться в платья, а не пеньюары?», «Когда в моду вошли ночнушки?», «Платье похоже на кухонную штору», «Сшито из занавесок бабушки», — заявили зрители.

Однако другие поддержали знаменитую пару, отметив их привлекательность. «Как это красиво, когда любят», «Какая прелесть», «Какое-то особенное платье», «Красота», — высказались они.

Известно, что пара официально оформила отношения в октябре 2025 года.

В мае россиянка примерила свадебное платье бабушки и растрогала зрителей. Блогерша Юлия с никнеймом mayskaiaaaa из Москвы запечатлела бабушку с архивным нарядом в руках. Девушка надела изделие из атласного материала и кружева, добавив подъюбник.

