13:26, 28 мая 2026

Россиянка примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Кадр: @kaidaivashka

Блогерша Юлия с никнеймом mayskaiaaaa из Москвы примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша разместила ролик, на котором запечатлела бабушку с архивным нарядом в руках. Затем девушка надела изделие из атласного материала и кружева, добавив подъюбник. При этом в область бюстгальтера она подложила носки, чтобы добавить объем в области декольте.

Пользователи сети оценили образ Юлии в комментариях под постом. «Вам очень идет. Это так мило, свадебное платье от бабушки...», «Смотрела не отрываясь», «Потрясающе красивое платье, оно вам нереально идет», — заявили они.

Ранее в мае внешность российской невесты взорвала соцсети. Блогерша Тавифа Гладошчук из Краснодара полностью отказалась от макияжа, демонстрируя естественный внешний вид.

