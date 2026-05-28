Оценена стоимость домов Смешариков

Mash: Дома Смешариков стоят до 28 млн рублей

Стоимость домов героев мультсериала «Смешарики» составляет до 28 миллионов рублей. Во сколько обойдется жилье в Ромашковой долине подсчитали эксперты, опрошенные Telegram-каналом Mash.

Дешевле всего специалисты оценили дом Кроша, построенный из дешевых материалов и отличающийся плохим состоянием. Площадь такого жилья составляет 35-40 квадратов, а стоимость — 4-4,5 миллиона рублей. Дороже будет дом Ежика, выполненный из камня — 11 миллионов рублей. Площадь объекта составляет около 300 квадратов, он располагается в удачной локации рядом с водой, однако туалет и ванная отсутствуют.

Жилье Лосяша в 45 квадратов можно было бы приобрести за 8-14 миллионов рублей. Такой объект считается небольшим премиальным домом: он выполнен из редких материалов, здесь есть инженерные сети и внутренняя отделка. В то же время каменный дом Бараша в 150 квадратов обойдется в 12-15 миллионов, если будет продаваться с антиквариатом и доспехами, и в 3,5 миллиона без наполнения.

Под домом Копатыча скрыт бункер, который увеличивает стоимость обычного жилья площадью 750 квадратов с огородом, колодцем и погребом с 3-6 миллионов до 12-15 миллионов рублей. Дом Нюши оказался дороже всего: площадь составляет 250 квадратов, в нем два этажа, дорогая отделка и проведена вода — такой объект будет стоить 20-26 миллионов рублей. Более выгодно свое жилье мог бы продать только Кар-Карыч, однако он не достроен, что усложняет задачу. В доме из камня и дерева 85 квадратов, отдельной спальни и кухни нет, при этом имеются чердак, ванная и туалет. Цена составит 18-28 миллионов рублей.

Ранее риелтор Ригина Гордеева назвала минус дома актера Стивена Сигала на Рублевке, из-за которого найти покупателя на жилье не получается. По ее словам, цена объекта завышена.