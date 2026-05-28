14:22, 28 мая 2026

Стоимость вертолетных экскурсий по Дагестану достигла миллиона рублей

Турфирмы Дагестана начали просить за вертолетные экскурсии 1,07 млн рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

После потопов турфирмы Дагестана начали просить за вертолетные экскурсии более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, местные турагенты решили заработать на ажиотаже — путешественники массово заинтересовались тем, как изменилась республика после наводнения. За полет над Гамсутлем экскурсоводы просят 750 тысяч рублей. А прайс трехчасового осмотра с воздуха Дербента, Сарыкума и каньона достиг 1,07 миллиона рублей.

При этом в 2025 году шесть человек отдавали за полет над регионом от 250 до 300 тысяч рублей. Уточняется, что несколько часов в небе Дагестана теперь практически равны стоимости многодневных VIP-туров на плато Путорана в Сибири. А вертолетные путешествия на Камчатке обходятся приезжим от 250 тысяч до 470 тысяч рублей.

Ранее туристка из Кисловодска нарвалась на уголовное дело из-за пранка рабочего в селе Дагестана. Девушка приехала в Дагестан с подругой. После осмотра основных достопримечательностей они остановились в знаменитом селе, где родились борец и олимпийский чемпион 2024 года Ахмед Тажудинов и народная артистка республики Манарша Дибирова.

