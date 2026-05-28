Стоимость вертолетных экскурсий по Дагестану достигла миллиона рублей

Турфирмы Дагестана начали просить за вертолетные экскурсии 1,07 млн рублей

После потопов турфирмы Дагестана начали просить за вертолетные экскурсии более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, местные турагенты решили заработать на ажиотаже — путешественники массово заинтересовались тем, как изменилась республика после наводнения. За полет над Гамсутлем экскурсоводы просят 750 тысяч рублей. А прайс трехчасового осмотра с воздуха Дербента, Сарыкума и каньона достиг 1,07 миллиона рублей.

При этом в 2025 году шесть человек отдавали за полет над регионом от 250 до 300 тысяч рублей. Уточняется, что несколько часов в небе Дагестана теперь практически равны стоимости многодневных VIP-туров на плато Путорана в Сибири. А вертолетные путешествия на Камчатке обходятся приезжим от 250 тысяч до 470 тысяч рублей.

