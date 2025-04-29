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09:53, 29 апреля 2025Культура

Цыганова назвала предателем поддержавшую Украину Земфиру

Певица Цыганова назвала предателем и змеей уехавшую из России Земфиру
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Российская шансонье Виктория Цыганова назвала предателем певицу Земфиру (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом она написала в личном Telegram-канале.

Цыганова отметила, что до 2025 года Земфира активно выражала поддержку Украине, а на ее концертах присутствовала украинская символика. Теперь флаги и плакаты на выступлениях певицы запрещены, а сама артистка воздерживается от высказываний о политике.

«Предатели ползут на родину. Не дай Бог дожить до момента, когда эта змея приползет в Москву», — заявила Цыганова, добавив, что россияне не забудут «гнилое нутро» уехавших артистов.

Известно, что в 2022 году Земфира переехала в Париж. В 2023-м артистку внесли в реестр иностранных агентов. В июне 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы к Минюсту России с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов. Отказ Земфира пыталась обжаловать в Верховном суде.

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