Земфира отказалась от политических высказываний на концерте в ОАЭ

Mash: певица Земфира отказалась от политических высказываний на концерте в Дубае

Российская рок-певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) отказалась от политических высказываний на концерте в Дубае, ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, перед мероприятием с артисткой провели беседу и пригрозили проблемами со въездом в страну и штрафом. Отмечается, что зрителям концерта запретили приносить флаги и плакаты. «На входе предупреждали: никаких криков и провокаций», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд России не стал рассматривать жалобу Земфиры на отказ в снятии статуса иноагента.

Год назад шоумен и телеведущий Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, получили солидные штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае. Данилко помимо штрафа также получил запрет на въезд в ОАЭ.