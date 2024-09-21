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06:17, 21 сентября 2024Силовые структуры

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры на отказ в снятии статуса иноагента

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры по статусу иноагента
Земфира

Земфира. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) на отказ в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее певица обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. 14 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы к Минюсту России с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов.

До этого юмористу Михаилу Шацу (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вслед за телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказали в снятии статуса иноагента.

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      Юлия Мискевич
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