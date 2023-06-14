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11:56, 14 июня 2023Культура

Суд отклонил иск Земфиры об исключении из реестра иноагентов

Суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры об исключении из реестра иностранных агентов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 14 июня, отклонил иск певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) об исключении из реестра иностранных агентов. Об это сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Исковые требования оставить без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Хайретдинова. Адвокат артистки Александр Передрук настаивал, что решение министерства юстиции «носит дискриминационный характер» и нарушает право Земфиры на свободу выражения мнения.

По словам Передрука, основанием для решения стало распространение информации на сайте певицы, ее странице в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube-канале. Законный представитель Земфиры отметил, что все три страницы не верифицированы и нет доказательств, что они относятся к певице. Представитель Минюста, в свою очередь, подчеркнул, что решение было принято в рамках закона на основе информации, «полученной от компетентных органов».

Ранее Земфира подала иск к Минюсту и потребовала снять с нее статус иностранного агента. Земфира была внесена в реестр иноагентов в феврале 2023 года.

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    Сергей Равин
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