Земфиру внесли в реестр иноагентов

Певицу Земфиру и бывшего депутата Гудкова внесли в реестр иноагентов

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова), экс-депутат Дмитрий Гудков и политолог Аббас Галлямов были внесены в реестр иноагентов, сообщается на сайте Министерства юстиции России.

Помимо этого, в список включены активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, физик Сергей Шпилькин, ЛГБТ-активистка Алексанра Казанцева, а также глава фонда «Насилию.нет» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анна Ривина.

Имущество иноагентов

Кандидат юридических наук, председатель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов отправил в Госдуму предложение об изъятии имущества иноагентов и лиц, дискредитирующих вооруженные силы. При этом он заявил, что имущество иноагентов невозможно изымать в пользу определенных лиц, но существует вариант создания специальных фондов поддержки, к примеру, семей погибших, которые будут финансироваться в том числе средствами, вырученными с реализации этого имуществ.

Мы предлагаем в ближайшее время разработать правовой механизм, позволяющий в полной мере реализовать указанную своевременную и необходимую инициативу. (...) Это станет эффективным фильтром от необдуманных действий для категории граждан, которые не имеют осознанной позиции и мнение которых подвержено влиянию со стороны западных СМИ или "лидеров мнений", работающих в интересах иностранных разведывательных служб Фонд защиты национального исторического наследия

Карабанов считает, что власти должны вводить новые меры для борьбы с иноагентами, чтобы их деятельность на территории страны была либо серьезно затруднена, либо невозможна в принципе.

Иноагенты встроены в огромную систему разведподразделений, единственная задача которых — причинить вред безопасности страны и граждан Александр Карабанов Кандидат юридических наук, председатель Фонда защиты национального исторического наследия

Закон о наказании для иноагентов

В декабре Госдума приняла закон о наказании для иностранных агентов по одной статье Кодекса административных правонарушений (КоАП). Отмечается, что в статье 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента») в формулировке первой части «некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента» слова «иностранного агента» заменят на более общие — «иностранных агентов», что расширит перечень лиц, на которые будут распространяться нормы о нарушении законодательства об иноагентах.

Закон объединит в одну статью такие составы административных правонарушений, как несоблюдение ограничений в связи со статусом иноагента, осуществление деятельности иноагента без соответствующего статуса, распространение материалов без пометки.

Также закон предусматривает увеличение штрафа за распространение материалов без пометки о статусе иноагента для руководителей и учредителей организаций, а также их членов. Штрафы составят от 10 до 30 тысяч рублей.

Также в ноябре Госдума приняла закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента. В частности, документом предусмотрен запрет для иноагентов служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений.

Кроме того, закон устанавливает запрет для иноагентов на образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производство просветительской продукции для детей и подростков.

В январе стало известно, что кабинет министров России утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов. Госконтроль будет вести Минюст при взаимодействии с другими органами власти, уточняется в положении правительства.

Отмечается, что всего в документе четыре раздела: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, о мерах правового регулирования по результатам госконтроля, а также об обжаловании решений.

Поддержка СМИ-иноагентов Западом

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о поддержке странами Запада российских СМИ-иногентов, выступая на конференции, посвященной борьбе с дезинформацией.

Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества Жозеп Боррель Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Боррель также сообщил, что не он может раскрыть способы поддержки СМИ, признанных иноагентами в России. «И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать, как именно, поскольку окажу им дурную услугу», — пояснил он.