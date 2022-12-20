Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:26, 20 декабря 2022Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о наказании для иноагентов

Госдума приняла закон об административной ответственности для иноагентов по одной статье

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Госдума во вторник, 20 декабря, приняла в третьем, заключительном чтении закон о наказании для иностранных агентов по одной статье Кодекса административных правонарушений (КоАП). Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в статье 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента») формулировку первой части «Некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», заменят на более общую — «Иностранных агентов», что расширит перечень лиц, на которые будут распространяться нормы о злостном нарушении законодательства об иноагентах.

Закон объединит в одну статью такие составы административных правонарушений, как несоблюдение ограничений в связи со статусом иноагента, осуществление деятельности иноагента без соответствующего статуса, распространение материалов без пометки. Отмечается, что ранее эти составы можно было встретить в отдельных статях Кодекса.

Кроме того, закон предусматривает увеличение штрафа за распространение материалов без пометки о статусе иноагента для руководителей и учредителей организаций, а также их членов. Штрафы составят от 10 до 30 тысяч рублей.

В конце ноября сообщалось, что Госдума приняла закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента. Согласно документу, иноагенты не смогут служить в органах МВД и проводить митинги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из HIMARS
Пост Месси о победе на чемпионате мира собрал рекордное количество лайков
В Москве стало проще снять жилье
Из России в Иран экстрадируют шесть заключенных
Венгрия призвала Еврокомиссию расследовать последствия антироссийских санкций
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен
Стала известна доля смертности среди детей из-за родителей-алкоголиков
Военный потенциал Северной Кореи оценили
Выпуск нового флагмана Samsung сорвали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.