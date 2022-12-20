Госдума приняла закон о наказании для иноагентов

Госдума приняла закон об административной ответственности для иноагентов по одной статье

Госдума во вторник, 20 декабря, приняла в третьем, заключительном чтении закон о наказании для иностранных агентов по одной статье Кодекса административных правонарушений (КоАП). Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в статье 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента») формулировку первой части «Некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», заменят на более общую — «Иностранных агентов», что расширит перечень лиц, на которые будут распространяться нормы о злостном нарушении законодательства об иноагентах.

Закон объединит в одну статью такие составы административных правонарушений, как несоблюдение ограничений в связи со статусом иноагента, осуществление деятельности иноагента без соответствующего статуса, распространение материалов без пометки. Отмечается, что ранее эти составы можно было встретить в отдельных статях Кодекса.

Кроме того, закон предусматривает увеличение штрафа за распространение материалов без пометки о статусе иноагента для руководителей и учредителей организаций, а также их членов. Штрафы составят от 10 до 30 тысяч рублей.

В конце ноября сообщалось, что Госдума приняла закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента. Согласно документу, иноагенты не смогут служить в органах МВД и проводить митинги.