В России утвердили положение о контроле за деятельностью иноагентов

Кабмин России утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов

Кабинет министров России утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госконтроль будет вести Минюст при взаимодействии с другими органами власти, уточняется в положении правительства. Всего в документе четыре раздела: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, о мерах правового регулирования по результатам госконтроля, а также об обжаловании решений.

Согласно положению, задачи госконтроля будут являться предупреждение, выявление и дальнейшее пресечение нарушений требований законодательства об иноагентах. Теперь Минюст сможет посещать мероприятия иностранных агентов для их контроля. Плановые проверки, говорится в документе, должны проводиться не чаще раза в год.

В конце ноября 2022 года сообщалось, что Госдума приняла закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента. Согласно документу, иноагенты не смогут служить в органах МВД и проводить митинги.

В декабре нижняя палата парламента приняла в третьем, заключительном чтении закон о наказании для иностранных агентов по одной из статьей Кодекса административных правонарушений (КоАП).