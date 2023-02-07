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13:19, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

Боррель заявил о поддержке Западом российских СМИ-иноагентов

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о поддержке странами Запада российских СМИ-иногентов, выступая на конференции, посвященной борьбе с дезинформацией. Его слова передает ТАСС.

Боррель сообщил, что ЕС оказывает поддержку СМИ-иноагентам. «Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества», — высказался он.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что не он может раскрыть способы поддержки СМИ, признанных иноагентами в России. «И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать как именно, поскольку окажу им дурную услугу», — пояснил он.

В марте 2022 года Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента телеканала RT. В частности, было запрещено вещание каналов RT English, RT France, RT Spanish и RT Germany. Жозеп Боррель назвал этот шаг мерой борьбы с дезинформацией.

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Олег Давыдов
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