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Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории

Боррель сообщил, что главы МИД ЕС договорились запретить вещание RT и Sputnik в Евросоюзе

Фото: Nicolas Landemard / Global Look Press

Главы МИД Евросоюза договорились запретить вещание телеканалов RT и Sputnik на территории Евросоюза. Об этом сообщил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе», — заявил Боррель.

Отмечается, что теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube отключил возможность монетизации для каналов Russia Today (RT) на всех языках. Ограничение коснулось также профиля документального телеканала RTД.

Марина Совина
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