YouTube отключил монетизацию каналов RT на всех языках

Видеохостинг YouTube отключил возможность монетизации для каналов Russia Today (RT) на всех языках. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно также, что ограничение коснулось и профиля документального телеканала RTД. О причинах запрета официально пока не сообщается.

Ранее стало известно, что YouTube ограничил показ контента канала Russia Today на Украине. Причина такого решения не уточняется. В пресс-службе телеканала отметили, что в других странах видео по-прежнему доступны. Также сообщается, что предупреждение телеканалу вынесено не было.