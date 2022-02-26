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YouTube отключил монетизацию каналов RT на всех языках

Видеохостинг YouTube запретил монетизацию для профилей Russia Today на всех языках

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Видеохостинг YouTube отключил возможность монетизации для каналов Russia Today (RT) на всех языках. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно также, что ограничение коснулось и профиля документального телеканала RTД. О причинах запрета официально пока не сообщается.

Ранее стало известно, что YouTube ограничил показ контента канала Russia Today на Украине. Причина такого решения не уточняется. В пресс-службе телеканала отметили, что в других странах видео по-прежнему доступны. Также сообщается, что предупреждение телеканалу вынесено не было.

Марина Совина
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