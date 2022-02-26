YouTube заблокировал канал RT на Украине
YouTube ограничил показ контента канала Russia Today на Украине
Американский видеохостинг YouTube ограничил показ контента канала Russia Today (RT) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Причина такого решения не уточняется. В пресс-службе телеканала отметили, что в других странах видео по-прежнему доступны. Также сообщается, что предупреждение телеканалу вынесено не было.
Ранее вещание российского телеканала RT приостановили в Австралии и Польше. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение притеснением отечественных СМИ за рубежом и пообещала «предметную реакцию».