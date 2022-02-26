YouTube заблокировал канал RT на Украине

Американский видеохостинг YouTube ограничил показ контента канала Russia Today (RT) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина такого решения не уточняется. В пресс-службе телеканала отметили, что в других странах видео по-прежнему доступны. Также сообщается, что предупреждение телеканалу вынесено не было.

Ранее вещание российского телеканала RT приостановили в Австралии и Польше. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение притеснением отечественных СМИ за рубежом и пообещала «предметную реакцию».