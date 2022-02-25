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Захарова предупредила о «предметной реакции» в ответ на атаки на российские СМИ

Захарова заявила, что притеснения российских СМИ не останутся без «предметной реакции»

Кадр: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова предупредила о возможной «предметной реакции» Москвы в ответ на притеснения российских СМИ за рубежом. Об этом она заявила в ходе брифинга, запись доступна на YouTube-канале МИД РФ.

«Полагаем, что настало время направить в столицы государств, бесцеремонно атакующих российские средства массовой информации и журналистов, четкий и недвусмысленный сигнал о том, что такие нападки не останутся без предметной реакции», — сказала дипломат. По ее словам, Россия оставляет за собой право на «выверенные ответные шаги» в отношении зарубежных СМИ, представленных в российском инфополе, в случае если права отечественных корреспондентов, СМИ и вещателей продолжат нарушаться.

Захарова в ходе брифинга также заявила, что МИД фиксирует многочисленные попытки ряда западных государств использовать антироссийскую пропаганду, чтобы разобраться с российскими СМИ. «В Эстонии глава местного министерства юстиции Марис Лаури угрожает уголовным преследованием тем, кто отважится на ретрансляцию российских телеканалов. В Британии [премьер-министр] Борис Джонсон заявил о планах пересмотра решения о выдаче лицензии медиахолдингу Russia Today», — сообщила представитель МИД. Она добавила, что призывы запретить вещание Russia Today все громче звучат во Франции со стороны общественно-политических деятелей.

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Притеснения российских СМИ за рубежом Захарова назвала цензурой. Помимо того, дипломат выразила уверенность в том, что Запад продвигает двойные стандарты в отношении свободы слова.

25 февраля стало известно о прекращении трансляции телеканала RT в Финляндии. Соответствующее решение принял финский телеоператор Elisa.

Перед этим сообщалось о запрете вещания на территории Польши ряда российских телеканалов. В список вошли, в частности, Russia Today, RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV и «Россия 24».

Олег Давыдов
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