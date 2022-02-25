Стало известно о прекращении трансляции RT в Финляндии

Финский телеоператор Elisa решил прекратить трансляцию канала RT на территории Финляндии. Об этом стало известно из официального Twitter-аккаунта компании.

«Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и поэтому решили закрыть канал Russia Today», — говорится в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что на страницу российского телеканала «Звезда» в Facebook наложили ограничения. Причиной назвали неоднократную публикацию фейков. В частности, администрация соцсети посчитала недостоверными появившиеся в аккаунте телеканала сообщения Министерства обороны России о подавлении средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием снять все ограничения со страницы российского СМИ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Целью происходящего, как уточнил глава государства, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.