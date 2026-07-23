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23:59, 22 июля 2026 (обновлено: 00:08, 23 июля 2026)Мир

В Конгрессе США произошла перепалка

В Конгрессе США устроили перепалку из-за ответов постпреда при ООН Уолтца
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Bill Clark / Reuters

В Конгрессе США произошла перепалка между членами комитета по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий в ходе слушаний с участием американского постпреда при ООН Майкла Уолтца. Причиной стали ответы дипломата, передает РИА Новости.

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман стал перебивать Уолтца во время его ответа по Ирану, пока тот рассказывал о принятых резолюциях ООН, согласно которым Иран не должен обладать ядерным оружием. Шерман повторял: «Я требую вернуть свое время».

Он потребовал от председателя комитета республиканца Брайана Маста навести порядок, однако он встал на сторону Уолтца. «Вы задали ему вопрос. Он пытается ответить», — пояснил Маст.

За Шермана вступился демократ Грегори Микс. Он указал, что на слушаниях время принадлежит члену комитета, а не приглашенному человеку.

«Не задавайте вопросы, если не хотите получать ответы», — заключил Маст. Перепалка длилась несколько минут.

Ранее в США сообщили о возможном расколе в команде президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, из-за усиливающихся противоречий на фоне конфликта с Ираном постепенно формируется другой лагерь, который может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

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