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00:30, 23 июля 2026Из жизни

Беременная порнозвезда рассказала о последствиях десятичасового секса со 154 мужчинами

Модель Бонни Блю рассказала о трудоемкой уборке после десяти часов работы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @bonnieblue

Порнозвезда Бонни Блю рассказала о последствиях очередной акции, во время которой она занималась сексом со 154 мужчинами. Об этом сообщает издание The Tab.

Секс-марафон вновь проходил в лондонском особняке британского миллионера Эдварда Дейвенпорта, которые и прежде устраивал там скандальные секс-вечеринки.

Как утверждает модель, участники съемок оставили в помещении горы мусора. Чтобы привести особняк в прежнее состояние, потребовалась трудоемкая многочасовая уборка.

Акция продолжалась 10 часов. И это не считая времени на уборку, во время которой пришлось собирать сотни презервативов и вытирать различные жидкости

Бонни Блюпорнозвезда
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Ранее сообщалось, что за время беременности у Бонни Блю были сотни половых партнеров. «Я беременна, и у меня были сотни и сотни мужчин, пока я ждала ребенка», — заявила она.

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