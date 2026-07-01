Скандальная порнозвезда подсчитала количество половых партнеров за время беременности

Порнозвезда Бонни Блю подсчитала, сколько мужчин занимались с ней сексом, пока она была беременна. Об этом сообщает издание The Tab.

В очередном видео Бонни Блю, прославившаяся тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, заявила, что за время беременности у нее были сотни половых партнеров. «Я беременна, и у меня были сотни и сотни мужчин, пока я ждала ребенка», — сказала она.

И несмотря на это, у моего ребенка лучше со здоровьем, чем у вас. Вы толстые, уродливые, денег нет, зубы желтые, и бог знает, что еще с вами не так. А я и мой ребенок здоровые и богатые Бонни Блю

В начале февраля Бонни Блю провела 24-часовой секс-марафон и переспала с 400 мужчинами. По ее мнению, это позволило ей поставить рекорд мира по незащищенному сексу. Спустя примерно две недели порнозвезда объявила, что беременна.