08:00, 25 февраля 2026Из жизни

Порнозвезда объявила о беременности после незащищенного секса с 400 мужчинами за 24 часа

Олег Парамонов
Кадр: @Bonnie Blue / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю заявила, что беременна. Об этом сообщает издание Newsweek.

Объявление о беременности последовало после 24-часового секс-марафона, во время которого Бонни Блю переспала с 400 мужчинами. По ее мнению, это позволило ей поставить рекорд мира по незащищенному сексу. Перед акцией она говорила, что рассчитывает забеременеть.

Спустя две недели Бонни Блю опубликовала видео, в котором рассказала, что во время отдыха на Тенерифе в Испании почувствовала недомогание. Вернувшись домой, она сделала тест на беременность. Результат оказался положительным.

Многие зрители не поверили порнозвезде и сочли объявление о беременности рекламным трюком. Несколько женщин объявили ее в спекуляции на болезненной теме. «Неправильно, что женщины злятся на меня из-за пережитого ими выкидыша, — ответила Бонни Блю критикам. — Ужасно, что им пришлось пережить такую потерю, не представляю, как они выдержали. Но это произошло не из-за меня».

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.

