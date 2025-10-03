Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:10, 3 октября 2025Из жизни

Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю оказалась неспособна забеременеть

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Cono / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, призналась, что неспособна зачать естественным путем. Об этом она рассказала в подкасте Craft Culture.

Бонни Блю утверждает, что в прошлом она пыталась забеременеть, потратила на это больше года, но так ничего и не добилась. Чтобы разобраться в причинах, она обратилась к специалистам. После обследования выяснилось, что ей удастся завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Очевидно, что это печальное стечение обстоятельств. Оказаться в такой ситуации не очень приятно, особенно если у тебя нет денег, чтобы заплатить за ЭКО

Бонни Блю
Материалы по теме:
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025

Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

    Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме

    Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде людей из Днепропетровской области

    Олимпийский чемпион из США рассказал о впечатлениях от посещения России

    В Белом доме допустили прекращение шатдауна в пятницу

    В США прокомментировали якобы маневры российских кораблей вблизи стран НАТО

    Стала известна причина смерти Нины Гуляевой

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю оказалась неспособна забеременеть

    Названы отражающиеся на внешности признаки алкоголизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости