Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю оказалась неспособна забеременеть

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, призналась, что неспособна зачать естественным путем. Об этом она рассказала в подкасте Craft Culture.

Бонни Блю утверждает, что в прошлом она пыталась забеременеть, потратила на это больше года, но так ничего и не добилась. Чтобы разобраться в причинах, она обратилась к специалистам. После обследования выяснилось, что ей удастся завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Очевидно, что это печальное стечение обстоятельств. Оказаться в такой ситуации не очень приятно, особенно если у тебя нет денег, чтобы заплатить за ЭКО Бонни Блю

Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.