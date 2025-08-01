Порнозвезда посчитала количество переспавших с ней мужчин до съемок в порно

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся 12-часовым секс-марафоном с тысячей мужчин, утверждает, что в прошлом избегала случайных связей. Об этом она рассказала в интервью изданию The Sun.

Бонни Блю подсчитала, что до начала съемок в порно она переспала лишь с пятью мужчинами. Последние годы она была замужем и до сих пор не расторгла брак официально.

Мы занимались сексом три или четыре раза в неделю после просмотра Netflix. Подруги говорили, что на выходных у них был секс втроем, а я отвечала: «Боже мой, с ума сойти!» У меня самой даже случайных связей никогда не было Бонни Блю

За последние полтора года, когда девушка стала сниматься для OnlyFans, число ее партнеров приблизилось к двум тысячам.

Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

