Порнозвезда подсчитала количество переспавших с ней мужчин и получила четырехзначное число

Порнозвезда Бонни Блю подсчитала, сколько мужчин занимались с ней сексом. Об этом сообщает издание The Tab.

Бонни Блю утверждает, что за последние полтора года, когда она стала сниматься для OnlyFans, это число приблизилось к двум тысячам. В январе она устроила секс-марафон и за 12 часов переспала с тысячей мужчин, однако, по ее словам, исход был бы тем же в любом случае.

Подавляющее большинство этих мужчин Бонни Блю даже не помнит. «Когда кто-то подходит на улице и здоровается, я понятия не имею, это потому что я спала с ним, его отцом или братом, или он просто хочет фото, — признается она. — Никогда не угадаешь».

В январе Бонни Блю заявила, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.